La Nacion: США попросили Аргентину предоставить информацию о расследовании дела о беременных россиянок

Министерство внутренней безопасности США обратилось в суд Аргентины с просьбой предоставить информацию о ходе расследования по делу о массовом приезде беременных россиянок. В США считают, что рост числа россиян, обращающихся за гражданством Аргентины, в будущем может стать предметом для беспокойства. Об этом сообщила аргентинская La Nacion со ссылкой на источники.

Как пишет La Nacion, граждане Аргентины могут получить визу в США на десять лет, что вызывает беспокойство США. Также всего паспорт страны позволяет посетить 170 стран без оформления визы, тогда как для россиян без визы доступны 118 стран.

По информации издания, США в том числе обеспокоены получением паспортов Аргентины российскими мужчинами, представляющимися отцами новорожденных. Других подробностей издание не приводит.

После начала военной операции на Украине вырос поток россиян, которые приезжают в Аргентину для «родового туризма». Согласно законодательству, новорожденные получают гражданство Аргентины по праву рождения, родители получают ВНЖ, в будущем они могут также получить гражданство по упрощенному порядку. По информации миграционной службы Аргентины, в 2022 году в страну для родов прибыли 10,5 тыс. россиянок. Из них 7 тыс. покинули Аргентину, либо уже оформив паспорт для ребенка, либо подав заявление на его оформление.

La Nacion ранее сообщала, что расследование началось после иска местного адвоката, который сообщил о коммерциализации услуг по родовспоможению для получения гражданства Аргентины. В рамках расследования было опрошено 350 россиянок на поздних сроках беременности. В миграционной службе также говорили о планах приостанавливать действие ВНЖ в Аргентине россиянам, которые получили его после рождения детей и уехали из страны.

Иск был подан после того, как 10 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть беременных россиянок. Позднее суд разрешил «временно допустить» их в страну и распорядился рассмотреть их миграционные дела индивидуально, сообщает газета.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Ложный туризм" озадачил Аргентину».

Олеся Павленко