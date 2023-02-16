«Челси» проиграл «Боруссии» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Немецкий клуб «Боруссия» выиграл в матче с английским «Челси» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми на 63-й минуте игры. Игра прошла на стадионе в Дортмунде.

Также на стадионе в Брюгге прошла игра между португальской «Бенфикой» и бельгийским «Брюгге». Матч завершила со счетом 2:0 в пользу «Бенфики», голы забили полузащитники Жоау Мариу на 51-й минуте игры и Давид Нереш на 88-й минуте.

Ответные встречи между клубами пройдут в Лондоне и Лиссабоне 7 марта. Финал Лиги Чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Олеся Павленко