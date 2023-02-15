Госдепартамент США заявил, что продолжит изымать российские активы для их передачи Украине

Директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила, что администрация США продолжить изымать российские активы, чтобы после передать их Украине. Она также сообщила, что сейчас идет процесс передачи Госдепартаменту $5,4 млн, которые в начале февраля изъяли у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре. Мы не состоим там (в этой группе — "Ъ") и не принимаем решений. Мы пытаемся понять, как лучше использовать эти деньги, которые мы изымаем, <...> и сейчас хотим передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время»,— сказала Дафна Рэнд на пресс-конференции для иностранных журналистов (цитата по ТАСС).

Госпожа Рэнд напомнила, что в начале февраля генпрокурора США объявила о передаче Украине $5,4 млн, которые конфисковали у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. «Сейчас идет процесс передачи их в Госдепартамент. Мы намерены использовать их для поддержки народа Украины, уделяя особое внимание ветеранам»,— сказала она.

3 февраля Суд Южного округа Нью-Йорка разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с господином Малофеевым. По версии прокуратуры, господин Малофеев пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. 4 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче этих средств Украине. В МИД России назвали решение «неприкрытым грабежом по политическим мотивам».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Первый пошел».

Олеся Павленко