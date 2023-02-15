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Коммерсантъ FM
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В Белгороде может появиться сквер в честь военнослужащих ПВО

Мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» рассказал, что в городе может появиться сквер в честь военнослужащих противовоздушной обороны (ПВО).

С предложением создать сквер в честь бойцов ПВО на пустыре на улице Королева к градоначальнику обратилась местная жительница. По ее словам, в строительстве могли бы принять участие местные жители. Господин Демидов отметил, что посадка деревьев на том пустыре невозможна, но сама идея сквера в честь ПВО актуальна. «Мы работаем над этим вопросом,— пояснил глава города.— С подобными идеями белгородцы уже обращались в мэрию. Поэтому сейчас подбираем локацию и варианты эскизных проектов. Предварительно обсудим все с жителями».

С начала специальной военной операции территория Белгородской области, в том числе областной центр, подвергается обстрелам. Власти регулярно сообщают о работе ПВО над приграничными территориями. Губернатор Вячеслав Гладков в декабре прошлого года заявил, что в регионе есть достаточное количество систем противовоздушной обороны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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