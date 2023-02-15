На территорию ОЭЗ «Пермь» готовятся зайти пять резидентов

Бизнес-планы создания своих производств на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь» представили пять компаний. Как указано в презентации, размещенной в виртуальном кабинете депутата краевого заксобрания, это АО «ОДК — Пермские моторы», ООО «Пермская судоверфь», ООО «Осенцовский Сталепрокатный Завод», производитель полиэтиленового воска ООО «Форпласт» и завод пластиковых изделий «Стелла». Ожидается, что общая сумма их инвестиций составит 58 млрд руб. По информации в презентации, до 10 марта планируется принять решение о поддержке бизнес-планов компаний и подписать с ними соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.