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Нижегородские химики разработали новый материал для экологичной упаковки

Ученые Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) разработали новый биополимер на основе крахмала и хитозана. Он может стать основой для производства экологичной упаковки и заменить зарубежные аналоги, сообщили в пресс-службе вуза.

Упаковка из этого материала похожа на мягкий пенопласт, она полностью биоразлагаема и перерабатывается менее чем за месяц под действием плесневого гриба. «Это делает новый материал экологичной альтернативой полистиролу и поможет сократить пластиковые отходы»,– рассказала соавтор разработки, аспирант кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии ННГУ Екатерина Качалова.

Кроме того, биополимер можно использовать для производства впитывающих медицинских материалов, влагоудерживающих агентов для сельского хозяйства и питательной среды для выращивания растений без почв.

Анастасия Еремина

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