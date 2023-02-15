ФК «Амкар Пермь» подписал двух новичков

Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о первых приобретениях межсезонья. Как сообщает пресс-служба клуба, в команду влились полузащитник Максим Седов и нападающий Андрей Козлов.

Максиму Седову 22 года, он воспитанник пермского «Амкара». Имеет опыт выступлений в Первой лиге за воронежский «Факел», также играл за ростовский «СКА».

Второй новичок более опытный. Андрею Козлову 33 года, он перешел в пермский ФК из волгоградского «Ротора». Играл в Премьер-лиге за «Уфу» и «Оренбург». На его счету 4 гола и 3 голевые передачи. Всего провел в Первой лиге 235 матчей, забил 45 голов и сделал 32 голевых передачи.

Напомним, что «Амкар Пермь», готовясь к возобновлению чемпионата в апреле, провел первый домашний сбор. Команда до перерыва шла на втором месте в турнирной таблице и продолжает ставить перед собой цель выйти в первую лигу отечественного футбола.