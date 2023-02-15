Зеленский решил оставить Резникова на посту главы Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он остался на своем посту по решению президента Владимира Зеленского. Ранее в Верховной раде допускали, что на место господина Резникова будет назначен Кирилл Буданов из Главного управления разведки (ГУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Алексей Резников

Фото: Reuters Владимир Зеленский (слева) и Алексей Резников

Фото: Reuters

«Да, это было решение моего президента»,— сказал министр обороны Украины в ответ на вопрос Reuters, останется ли он на своем посту. Вместе с тем он сообщил, что Владимир Зеленский обсуждал его возможное назначение на ведущую роль в юридическом процессе по привлечению России к ответственности за возможные военные преступления.

5 февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк допустил, что Алексея Резникова переведут на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, тогда как нынешний глава ведомства Павел Рябинкин покинет свой пост.

11 февраля партия «Слуга народа» предложила законодательно разрешить военным занимать пост министра обороны Украины. С 2018 года этот пост могут занимать только гражданские лица (в том числе бывшие военные).

Подробнее о том, что происходит на 357-й день после ввода российских войск на украинские территории, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина