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Коммерсантъ FM
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В Волгограде УФАС признало неэтичной рекламу вечеринок около университета

В Волгоградской области управление антимонопольной службы признало неэтичной звуковую рекламу, распространяемую в автобусах, проходящих мимо Волгоградского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Речь идет о рекламе одного из заведений города. Когда автобусы проезжали мимо университета, в салонах звучало: «Не знаешь, куда идти после института? Однозначно — танцевать на барной стойке и пропадать до утра! Ведь мы научим тебя правильно зажигать на вечеринках! Запомни адрес... 18+».

На рекламу пожаловались жители, которые заявили, что она неуместна в общественном транспорте и звучит очень громко.

Экспертный совет по применению рекламного законодательства при Волгоградском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) пришел к выводу, что аудиоматериал обращен в том числе к несовершеннолетним потребителям рекламы и «прививает аморальные стандарты поведения молодежи, а также формирует у детей представление о стандартах и нормах поведения молодежи. Реклама является непристойной, и ее распространение в общественном транспорте не соответствует действующим нормам морали и нравственности».

В итоге реклама признана ненадлежащей, нарушающей ч. 6. ст. 5 (этические требования к рекламе) и ч. 6 ст. 20 (запрет на распространение звуковой рекламы на транспорте) закона о рекламе.

«Материалы дела будут переданы для возбуждения административного дела в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. В соответствии с требованиями закона, за неэтичность рекламы ответит рекламодатель, а за распространение звуковой рекламы в салоне автобуса — также и рекламораспространители»,— уточнили в региональном управлении ФАС.

Сергей Петунин, Саратов

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