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В Нижнем Новгороде не хватает 27 тысяч мест в школах

Дефицит мест в школах Нижнего Новгорода составляет около 27 тыс. при 147 тыс. учащихся, сообщил депутат законодательного собрания региона Василий Суханов. По его словам, самая напряженная ситуация наблюдается в Автозаводском и Приокском районах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет парламента по градостроительной деятельности планирует создать рабочую группу, чтобы обсудить выделение участков под строительство школ и пристроев к ним.

Ранее замгубернатора Егор Поляков сообщил, что в Нижнем Новгороде в этом году начнут строить семь школ и один пристрой суммарно на 8,5 тыс. мест. Также в феврале начнет работать корпус «Школы 800» в Верхних Печерах. Учреждение рассчитано на 1,5 тыс. учеников, но пока сможет принять 525 детей.

Анастасия Еремина

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