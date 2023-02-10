В Нижегородской области намерены построить 23 школы в 2023 году

В 2023 году в Нижегородской области планируют построить 23 школы и один пристрой к учебному заведению, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в Telegram-канале. Будет создано 22,2 тыс. мест.

Больше всего школ планируют построить в Нижнем Новгороде – семь новых заведений и один пристрой суммарно на 8,5 тыс. мест. В Кстовском округе возведут три школы на 2,7 тыс. мест, в Дзержинске, на Бору и в Арзамасе – по две школы.

«Не все школы будут введены в эксплуатацию в этом году, часть школ – переходящие, то есть строительство будет вестись и в этом и в следующем годах»,– написал Егор Поляков.

По словам замгубернатора, в 2022 году в регионе возвели пять школ и один пристрой на 5,8 тыс. мест, пока обучение началось только в одной из них.

Анастасия Еремина