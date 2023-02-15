Кадыров призвал глав других регионов не публиковать данные о потерях в военной операции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов России не «комментировать потери» ВС РФ в военной операции на Украине, а заниматься помощью семьям погибших и пострадавших военнослужащих «на местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях... Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько»,— написал глава Чечни в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров заявил, что в Чеченской Республике вместо того, чтобы публиковать потери, семьям военнослужащих помогают всем необходимым, включая деньги: 1 млн руб. выплачивают семьям погибших и 500 тыс. руб.— за ранение.

Последний раз Минобороны России официально раскрывало потери ВС РФ в ходе военной операции 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Тогда глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с начала конфликта с Украиной погибло 5937 российских военнослужащих.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов