Realme анонсировала смартфон с 240-ваттной зарядкой

Компания Realme анонсировала премьеру смартфона GT3, особенностью которого станет поддержка мощной зарядки.

Мероприятие, в ходе которого будет представлена модель Realme GT3, пройдет в рамках выставки Mobile World Congress. Заявлено, что смартфон получит поддержку зарядного устройства мощностью 240 Вт. Технически новинка должна повторять Realme GT Neo5 для китайского рынка.

Презентация Realme GT3 состоится 28 февраля — мероприятие пройдет в Барселоне в офлайн-формате, но с трансляцией в интернете.

Максим Вершинин