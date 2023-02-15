«Чайковский текстиль» запустил линейку бюджетных тканей

ГК «Чайковский текстиль» запустила производство новой линейки бюджетных тканей для рабочей одежды «Лидер». В пресс-службе компании сообщили, что снижение стоимости достигнуто за счет оптимизации ряда технологий, подчеркнув при этом, что ткань соответствует всем необходимым требованиям. «Потребность в разработке новой продуктовой линейки обусловлена общеэкономической ситуацией, сложившейся в стране»,— пояснили на предприятии. В ГК «Чайковский текстиль» подчеркнули, что чутко реагируют на конъюнктуру рынка и, таким образом, решили предоставить «возможность российским компаниям в условиях сокращения бюджета выполнить запланированные закупки качественной спецодежды от отечественного производителя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящее время уже поступили в продажу ткани наиболее востребованных составов. В дальнейшем линейку планируется расширить.

«Чайковский текстиль» — один из крупнейших текстильных комбинатов в России. Производственные мощности холдинга располагаются в городе Чайковском, на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей, штаб-квартира группы компаний сегодня находится в Москве. Головным юрлицом холдинга является АО «Финансово-производственная компания “Чайковский текстильный дом”». Помимо ООО «ТК “Чайковский текстиль”» в структуру группы входят ООО «Чайковская текстильная компания» (производство текстильных тканей), ООО «Чайковская швейная фабрика» (производство спецодежды), ООО «Фирма “Чайковский партнер”» (производство спецодежды), а также ООО «Текстиль-Энергия» (производство пара и горячей воды), ООО «Теплотекс» (обслуживание многоквартирных домов) и ООО «Люкс-Сервис» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания). Управляет группой зарегистрированная в столице УК «Чайковский текстиль».