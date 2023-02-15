В Санкт-Петербурге могут ввести стопроцентный «налоговый кэшбэк» для меценатов

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга сегодня, 15 февраля, в первом чтении одобрили законопроект об инвестиционном налоговом вычете (ИНВ) для организаций, которые поддерживают вузы, колледжи и техникумы города. Речь идет о предприятиях, которые безвозмездно передают станки, компьютеры и другую технику образовательным учреждениям.

Партия «Единая Россия», которая выступила автором инициативы, предлагает предоставить «меценатам» право на ИНВ в размере 100% суммы расходов в виде стоимости переданного оборудования и материалов. По оценкам авторов проекта, выпадающие доходы городского бюджета в 2023–2024 годах составят 143,3 млн руб. Внести изменения предлагают в городской закон «О налоговых льготах».

Получить ИНВ можно, если техника будет передана образовательному учреждению, реализующему основные образовательные программы по укрупненным группам профессий, специальностям и направлениям подготовки с 08.00.00 по 29.00.00, 31.00.00, 32.00.00, 34.00.00. Среди специальностей: технологии легкой промышленности, техника и технологии строительства, сестринское дело, клиническая медицина и т. д.

Отмечается, что выбранные профессии являются наиболее востребованными на рынке труда Петербурга. Руководитель фракции «Единой России» Павел Крупник отметил, что уже сейчас около десяти предприятий помогают вузам и сузам станками, компьютерами и 3D-принтерами.

Законопроект поддержали 47 парламентариев, 2 от голосования воздержались. Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил расширить перечень специальностей, добавив в него фундаментальные науки. Господин Крупник отметил, что список сейчас содержит все необходимые профессии, в том числе и те, которые основаны на фундаментальных науках.

Как федеральные власти будут компенсировать потери регионов от инвествычетов — в материале «Ъ» «Капвложения на дотациях».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург