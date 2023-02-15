Армения готова к установлению дипотношений с Турцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов к полной нормализации отношений с Турцией. Армения также рассчитывает на установление дипломатических отношений с Анкарой.

«Находясь в этот непростой период в Турции, хотелось бы вновь заверить в нашей готовности к восстановлению мира в регионе, а также к полной нормализации отношений с Турцией для установления дипломатических отношений с ней»,— сказал глава МИД Армении по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу (цитата по ТАСС).

Господин Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что стороны договорились об ускорении работы по открытию наземного сообщения между странами.

После обретения Арменией независимости в 1991 году дипломатические отношения между Ереваном и Анкарой так и не были установлены. Отношения между странами осложнены позицией Турции по Карабахскому конфликту, отрицанием геноцида армян в Османской империи и противоречиями в ратификации Карсского договора о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР и Турцией. При этом пару лет назад начались переговоры по нормализации отношений. Так в январе 2022 года спецпредставители Армении и Турции по восстановлению двусторонних отношений провели в Москве первую встречу.

После землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, а также распорядился направить спасателей.

Подробнее читайте в материале «Дипломатия землетрясения».

Андрей Сапожников