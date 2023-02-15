В Кремле не обсуждают лишение маткапитала россиянок, уезжающих рожать за границу

В Кремле нет дискуссии о том, чтобы лишать маткапитала россиянок, уезжающих рожать за рубеж для получения иностранного гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет такой дискуссии»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос, есть ли позиция у Кремля по этому вопросу.

11 февраля депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что родивших за рубежом россиянок нужно лишить соцпрограмм в России, в том числе маткапитала. Сегодня, 15 февраля, аналогичную идею озвучил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР). По его мнению, россияне, «которые сознательно от России открещиваются, да еще и идут для этого на всевозможные ухищрения», не должны получать такие льготы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram опрос, в котором спросил, правильно ли такие россиянки «поступают по отношению к своей стране». На момент написания новости 85% из более 212 тыс. проголосовавших ответили «Нет».

Эту тему подняли после того, как шестерых россиянок на позднем сроке беременности попытались не пустить в Аргентину. Местные власти считают, что женщины прибыли для «родового туризма». Теперь в Аргентине решили приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране. Миграционная служба Аргентины в рамках расследования опросила 350 беременных россиянок.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «"Ложный туризм" озадачил Аргентину».

Лаура Кеффер