В Самарской области эпидпорог по ОРВИ среди жителей от 15 лет и старше превышен на 119%

В Самарской области за минувшую неделю зарегистрировано 20,3 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения в регионе составил 64,9. Это выше эпидпорога на 53%. Об этом сообщает региональное Управление Росотребнадзора.

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет на 24,5%, 15 лет и старше – на 119,1%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 31,1%, 3-6 лет на 30,2%»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Кроме того, за указанный период в Самарской области было выявлено 95 случаев гриппа. Показатель на десять тыс. населения в регионе равен 0,3.

В отношении к предыдущим семи дням в Самарской области выросла заболеваемость гриппом среди совокупного населения на 11,8%. Также в регионе по сравнению с предыдущей неделей на 25,4% вырос показатель в возрастной группе 15 лет и старше.

Георгий Портнов