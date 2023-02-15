Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Екатеринбурга исключили из Генплана строительство дороги через Калиновский лесопарк

Мэрия Екатеринбурга окончательно отказалась от планов по строительству дороги через Калиновский лесопарк от ул. Норильской до ул. Фрезеровщиков. В пресс-службе администрации сообщили, что объект исключен из генерального плана города.

Решение принято по итогу общественных обсуждений генплана, участие в которых приняли более 1,4 тыс. жителей города. В ходе обсуждений жители Эльмаша выступили против появления дороги.

«Для жителей Эльмаша Калиновский лесопарк – это единственный парк для спорта и отдыха. Очевидно, что трасса нарушит сложившиеся сценарии отдыха горожан. Скоростное движение автотранспорта, в том числе грузовиков, в непосредственной близости к тропам здоровья может повысить опасность ДТП со смертельным исходов», – указано в заключении об общественных обсуждениях.

Другой причиной отказа от планов по строительству стало то, что Калиновский лесной парк является особо охраняемой природной территорией.

Сейчас мэрия также прорабатывает вопрос о возможности смещения в северном направлении развязки продолжения улицы Новосадовой – дублера проспекта Космонавтов с целью снижения возможного негативного воздействия на Пышминские озерки.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...