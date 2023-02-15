Власти Екатеринбурга исключили из Генплана строительство дороги через Калиновский лесопарк

Мэрия Екатеринбурга окончательно отказалась от планов по строительству дороги через Калиновский лесопарк от ул. Норильской до ул. Фрезеровщиков. В пресс-службе администрации сообщили, что объект исключен из генерального плана города.

Решение принято по итогу общественных обсуждений генплана, участие в которых приняли более 1,4 тыс. жителей города. В ходе обсуждений жители Эльмаша выступили против появления дороги.

«Для жителей Эльмаша Калиновский лесопарк – это единственный парк для спорта и отдыха. Очевидно, что трасса нарушит сложившиеся сценарии отдыха горожан. Скоростное движение автотранспорта, в том числе грузовиков, в непосредственной близости к тропам здоровья может повысить опасность ДТП со смертельным исходов», – указано в заключении об общественных обсуждениях.

Другой причиной отказа от планов по строительству стало то, что Калиновский лесной парк является особо охраняемой природной территорией.

Сейчас мэрия также прорабатывает вопрос о возможности смещения в северном направлении развязки продолжения улицы Новосадовой – дублера проспекта Космонавтов с целью снижения возможного негативного воздействия на Пышминские озерки.

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