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Мэр Екатеринбурга пообещал не строить дорогу через Калиновский лесопарк

Власти Екатеринбурга пересмотрят планы по строительству дороги через Калиновский лесопарк на Эльмаше, против чего ранее выступали жители микрорайона. Об этом мэр Алексей Орлов заявил в интервью «Четвертому каналу».

«Хочу заверить жителей, что в ближайших планах и в среднесрочных планах у нас нет намерений этот проект реализовать. Поэтому в редакции генплана до 2045 года мы этот вопрос еще раз внимательно рассмотрим и будем искать альтернативные варианты», — подчеркнул глава города.

Шоссе через Калиновский парк должно было стать дублером проспекта Космонавтов и соединить ул. Фрезеровщиков с развязкой на 33 км Екатеринбургской кольцевой дороги. По планам, в результате реализации проекта должен был быть снижен автомобильный трафик на Космонавтов.

Однако против строительства дороги выступили жители Эльмаша. 66.ru сообщал, что они планировали провести митинг, чтобы побудить мэрию к проведению переговоров по проекту.

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