В Сочи перекрыли Агойский перевал из-за обильного снегопада

Проезд через Агойский перевал на автодороге «Джубга-Сочи» перекрыли из-за обильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Запрет на проезд действует с 04:00 15 февраля на участке с 50 км по 57 км автодороги.

Ранее из-за гололеда и непогоды было ограничено движение грузового транспорта в Туапсинском районе и на участке автотрассы от Магри до Дагомыса. С вечера 14 февраля и в ночь на 15 февраля в Краснодарском крае шел непрекращающийся снег. Налипание снега вызвало аварии на линиях электропередачи, аварийные остановки и пробки на дорогах. В Сочи над устранением последствий непогоды работают более 300 человек.

Анастасия Донскова

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