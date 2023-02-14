В Туапсинском районе ограничили движение грузовиков из-за снегопада

На 1412-м км федеральной автотрассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе ограничили движение грузового автотранспорта из-за снегопада и скользкой дороги. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

«После очистки спецтехникой проезжей части дороги движение грузового транспорта будет возобновлено»,— говорится в сообщении.

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в Краснодарском крае 14 февраля пройдут дожди со снегом, из-за чего на дорогах образуется гололед. На участке от Джубги до Магри температура воздуха днем — от 0 до 5 градусов. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Анастасия Донскова

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