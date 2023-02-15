Отремонтированная школа №88 в Ижевске готова вернуться к работе после стрельбы

В столице Удмуртии школа №88, где в сентябре 2022 года произошла трагедия, готова начать работу. Как сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов, в здании обновили входную группу, отремонтировали кабинеты, лестничные пролеты и санузлы, а также закупили новую мебель и заменили электропроводку.

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Господин Семенов подчеркнул, что в фокусе внимание будет психологический комфорт учителей и школьников. Так, в первые дни занятий в здании будут дежурить психологи из Удмуртии и других регионов.

Кроме того, в школе заработает сенсорная комната, где снять напряжение можно будет с помощью стимуляции органов восприятия. В частности, здесь разместили массажное кресло, песочный столик, стену для рисования руками, сухой бассейн и воздушно-пузырьковую колонну.

Напомним, трагедия в школе №88 в Ижевске произошла 26 сентября. В результате нападения 34-летнего Артема Казанцева погибли 18 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ранения и травмы получили 25 человек, 15 из которых спецборт МЧС транспортировал в Москву.