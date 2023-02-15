Пострадавшего от ледобура рыбака в Удмуртии выписали из больницы

Рыбака, получившего травму головы от отрикошетившего ледобура, выписали домой из Первой республиканской клинической больницы в столице Удмуртии. Об этом рассказал во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

Напомним, инцидент произошел 4 февраля. На акватории реки Кама водитель судна на воздушной подушке наехал на рыбацкий бур, в результате чего тот отрикошетил и попал в голову рыбака.

Мужчину доставили в больницу вертолетом санавиации за 25 минут. В больнице опередили, что рыбак получил вдавленный перелом черепа. Нейрохирурги провели операцию и удалили все осколки.