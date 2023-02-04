Врачи в Удмуртии прооперировали пострадавшего от ледобура рыбака с переломом черепа

В столице Удмуртии врачи Первой республиканской клинической больницы прооперировали рыбака, который получил вдавленный перелом черепа. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, мужчине удалили инородные тела и костные отломки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время пациент находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, инцидент произошел утром 4 февраля. На акватории реки Кама в Каракулинском районе водитель судна на воздушной подушке наехал на рыбацкий бур, лежавший на поверхности льда, после чего тот отрикошетил и попал в голову 58-летнего рыбака. Мужчину доставили в больницу вертолетом санавиации.