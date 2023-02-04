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Пострадавшего от ледобура рыбака в Удмуртии госпитализировали после происшествия с судном

В Удмуртии сегодня, 4 февраля, около 7:30 на акватории реки Кама в Каракулинском районе произошел инцидент с участием судна на воздушной подушке. В частности, средство передвижения наехало на рыбацкий бур, лежавший на поверхности льда, после чего тот отрикошетил и попал в голову 58-летнего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мужчину экстренно госпитализировали. Состояние рыбака оценивается как тяжелое.


В отношении водителя, управлявшего судном, выписан протокол. Отмечается, что мужчина не имел права управления данным типом транспорта.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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