Пострадавшего от ледобура рыбака в Удмуртии госпитализировали после происшествия с судном

В Удмуртии сегодня, 4 февраля, около 7:30 на акватории реки Кама в Каракулинском районе произошел инцидент с участием судна на воздушной подушке. В частности, средство передвижения наехало на рыбацкий бур, лежавший на поверхности льда, после чего тот отрикошетил и попал в голову 58-летнего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мужчину экстренно госпитализировали. Состояние рыбака оценивается как тяжелое.

В отношении водителя, управлявшего судном, выписан протокол. Отмечается, что мужчина не имел права управления данным типом транспорта.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.