Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей

Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Приморскому краю.

«Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты обеспечительные меры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Так, по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 167 млн рублей»,— сказано в сообщении ведомства.

В феврале СКР сообщал об аресте Антона Семикина, Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна и Сергея Чараева. Их подозревают в организации и участии в преступном сообществе (чч. 1,2 ст. 210 УК РФ), отмывании денег и другого имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По информации «Комсомольской правды — Владивосток», подозреваемые проводили фиктивные финансовые операции для обналичивания и придания законного вида владения средствами, полученных приступным путем. По версии прокуратуры, с 2017 года они отмыли более 3 млрд руб.

Олеся Павленко