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Прокуратуру Перми возглавил прокурор Чайковского

Как и предполагали источники «Ъ-Прикамье», прокурором Перми назначен Егор Шмырин, который руководил до этого прокуратурой Чайковского. По данным «В курсе.ру» приказ об этом был подписан 14 февраля. Господин Шмырин сменил в должности руководителя прокуратуры Перми Виталия Дымолазова, который перевелся на должность зампрокурора Новосибирской области. Егор Шмырин работает в надзорном органе с 2007 года. Занимал должности помощника прокурора Добрянки, заместителя прокурора Красновишерского района, Александровска. С января 2014 года и до назначения в Чайковский в 2018 году господин Шмырин был прокурором Кизела.

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