Франция и Италия поставят Украине системы ПВО, а Норвегия выделит €7,5 млрд в течение пяти лет

Италия и Франция объявили, что предоставят ВСУ системы противовоздушной обороны SAMP/T, а Норвегия — что в течение пяти лет выделит Украине €7,5 млрд на военные и гражданские нужды, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по обороне Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Johanna Geron, Reuters Ллойд Остин

Фото: Johanna Geron, Reuters

Контактная группа по обороне Украины, также известная как «формат "Рамштайн"»,— международная коалиция, участники которой начали оказывать военную помощь Украине после ввода российских войск на территорию страны. В нее входят более 50 стран, в частности все члены НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии. Первая встреча прошла 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе Рамштайн по инициативе Вашингтона.

Господин Остин также сообщил, что Франция совместно с Австралией будет наращивать производство 155-миллиметровых боеприпасов для нужд ВСУ.

Перед началом заседания, которое прошло в Брюсселе сегодня, 14 февраля, министр заявил, что контактная группа продолжит поддерживать армию Украины, чтобы помочь ей перейти в контрнаступление весной нынешнего года. По словам господина Остина, с начала военной операции России на Украине союзники поставили ВСУ летальное оружие на сумму около $50 млрд.

В январе западные союзники договорились о поставках на Украину танков. После этого решения украинская сторона стала активно добиваться получения истребителей. Премьер Великобритании Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву авиации. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден ранее исключали отправку Киеву истребителей. Позднее источники Financial TImes сообщили, что президент США одобрил реэкспорт истребителей F-16 на Украину.

О запросе Киева — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Эрдни Кагалтынов