Управление ЖКХ Воронежа возглавил бывший сотрудник «Газпрома» Евгений Семынин

Исполняющим обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Воронежа с 14 февраля назначен Евгений Семынин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Евгению Семынину 43 года. Он родился в 1979 году в Воронеже. В 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция», в 2014 году — Воронежский государственный технический университет по специальности «экономика». Карьеру начал в 2004 году в частных компаниях. В 2009–2010 годах работал юрисконсультом предприятия «Водоканал Воронеж». Затем два года трудился юрисконсультом в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». В 2012 году перешел в ООО «Газпром межрегионгаз Псков», где работал сначала начальником отдела, а затем заместителем гендиректора. В 2022 году был замдиректора в ООО «Гранд-сервис».

На посту руководителя городского управления ЖКХ Евгений Семынин сменил Дмитрия Соломаху, который в ноябре возглавил государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Обязанности руководителя управления ЖКХ в мэрии с того времени исполнял заместитель Игорь Черенков.

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Александр Прытков

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