Internet Explorer с 14 февраля будет недоступен на большинстве версий Windows 10

Браузер Internet Explorer с сегодняшнего дня, 14 февраля, будет недоступен на большинстве устройств с системой Windows 10, сообщила пресс-служба Microsoft.

Internet Explorer был запущен в 1995 году. В середине 2000-х он был самым востребованным в мире браузером, однако после выхода Google Chrome его популярность пошла на убыль.

Internet Explorer 11 будет доступен для специальной версии Windows 10 под названием LTSC, которая разработана для медицинского оборудования, банкоматов и торговых аппаратов, а также для китайской версии Windows 10.

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer 15 июня 2022 года. Американская корпорация продолжит развивать собственный браузер Edge. О разработке нового браузера, который должен был прийти на смену IE, стало известно в 2015 году. Сегодня Edge является третьим браузером в мире по популярности после Google Chrome и Safari, занимая 4,1% рынка.

В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России. В сентябре стало известно, что Microsoft не дает доступа к обновлению операционной системы с Windows 10 до Windows 11. В декабре у россиян снова появилась возможность скачивать Windows без VPN.

Эрдни Кагалтынов