Украинскую команду «Минай» вслед за российским «Шинником» выселят из отеля в Турции после драки

Спортивный директор украинского футбольного клуба «Минай» Сергей Билан сообщил, что команду переселят из отеля в Турции вслед за футболистами российского «Шинника». Переселение организовано в связи с дракой команд накануне, 13 февраля, в отеле Royal Seginus под Антальей.

«На данный момент российских футболистов уже выселили из отеля, и нам сказали тоже съехать — нам подыскали другую гостиницу. Сейчас мы собираем вещи и в 4 часа должны выехать. Как нам объяснили, ''это уже политическое''. Местные власти направили в отель письмо, где сказано, что обе стороны конфликта должны съехать — и мы, и русские»,— сообщил Сергей Билан «Стране.ua». При этом представители «Шинника» заверили, что российская команда переезжает из отеля по собственной инициативе.

Сергей Билан обвинил в инциденте отель: по его словам, изначально нельзя было допускать заселения украинской команды с российской. Он заверил, что клуб уточнял у представителей отеля, что команды из России заселять не планируется. На требование выселить «Шинник», рассказал Сергей Билан, в отеле объяснили, что из-за землетрясения в Турции их никто не готов принять.

Сергей Билан настаивает, что драку инициировали российские спортсмены. Якобы один из футболистов «Шинника» грубо общался с персоналом отеля, а после нагрубил нападающему «Миная» Даниилу Колесняку. Также Сергей Билан сказал, что сегодня, 14 февраля, российские футболисты хотели «реванша». В «Шиннике» заверили, что драка началась из-за украинцев, которые «напали» на одного из российских футболистов. Среди травм у членов российской команды — рассечение губы, перелом пальца на ноге. О травмах украинских спортсменов не сообщается.

Лусине Баласян