Владимир Путин присвоил почетное звание мотострелковому полку из Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку, дислоцирующемуся в 32-м военном городке Екатеринбурга. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

228-й мотострелковый Ленинградско-Павловский краснознаменный полк был сформирован с июля 1941 года, когда из рабочих заводов Ленинграда была сформирована вторая дивизия народного ополчения. Сейчас это тактическое формирование Сухопутных войск РФ.

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