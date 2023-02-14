НАТО разрабатывает план на случай участия в высокоинтенсивном конфликте

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе на этой неделе одобрят новое руководство, включающее требования для подготовки «к любой потенциальной военной деятельности», сообщает Bloomberg. По данным агентства, в документе предусмотрен вариант одновременного участия НАТО в «высокоинтенсивном» конфликте в рамках ст. 5 устава альянса, а также в конфликте «за пределами зоны ответственности» НАТО.

Ст. 5 устава НАТО излагает принцип коллективной обороны. Согласно ему, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

По словам неназванного высокопоставленного представителя НАТО, членам альянса будет предложено перенаправить инвестиции «в средства, необходимые для коллективной обороны», в частности, в тяжелое вооружение, а также на усиление противовоздушной и противоракетной обороны. Также руководство подчеркнет потребность в дополнительных инвестициях в цифровую модернизацию. Как только руководство одобрят, военное командование НАТО подробно изложит требования для каждой страны-участницы альянса.

В декабре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине может привести к войне России и НАТО, однако выразил уверенность, что этого удастся избежать. Он считает, что Москва готовится к затяжным боевым действиям. Россия считает, что страны НАТО своими поставками вооружений Украине ведут прокси-войну. Двухдневная встреча министров обороны НАТО начнется сегодня, 14 февраля.

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