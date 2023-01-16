Белорусского оппозиционера Тихановского обвинили в неповиновении сотрудникам тюрьмы

Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил обвинение оппозиционеру Сергею Тихановскому за неповиновение администрации исправительного учреждения «Тюрьма № 8 в Жодино». Господин Тихановский был арестован во время президентской кампании 2020 года. В настоящее время он отбывает 18-летний срок по делу о подготовке массовых беспорядков.

В сообщении СК Белоруссии отмечается, что в августе 2022 года Сергея Тихановского перевели на три года на «тюремный режим» (самый строгий из существующих). Как утверждает следствие, с августа по ноябрь прошлого года оппозиционер «неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения». По решению Жодинского городского отдела СК, действия Сергея Тихановского квалифицированы по ч.2 ст.411 УК Белоруссии.

«Он (Сергей Тихановский.— "Ъ") нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. Осужденный состоит на профилактическом учете "склонные к экстремистской и иной деструктивной деятельности"»,— говорится в сообщении.

Сергей Тихановский планировал принять участие в президентских выборах в 2020 году, но из-за задержания не смог поставить подпись под документами в ЦИКе. Вместо него документы подала его жена Светлана Тихановская, которая, по официальным данным, заняла второе место, победу на декабрьских выборах в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Несогласные с итогами выборов граждане Белоруссии несколько месяцев выходили на акции протеста.

О приговоре Сергею Тихановскому — в материале «Ъ» «Оппозиция усиленного режима».

Милена Костерева