Мэрия Перми меняет зонирование в Черняевском лесу для реконструкции напорных коллекторов

Администрация Перми внесет изменения в приложение к постановлению об особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес», сообщается в соответствующем постановлении мэра Алексея Демкина. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в городском управлении по экологии и природопользованию, проект постановления подготовлен для смены функционального зонирования ООПТ. В Черняевском лесу планируется провести реконструкцию напорных коллекторов, расположенных на территории одного из лесных участков. «Реконструкция объекта проводится ООО “Новогор-Прикамье” для обеспечения необходимого уровня надежности центральной системы водоотведения Перми»,— сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

В мэрии обратили внимание, что реконструировать коллекторы в ООПТ «Черняевский лес» можно только если эти линейные объекты находятся в хозяйственной зоне. Участок в 4,9 га, где расположен напорный коллектор, входит сразу в три функциональные зоны — защитную, рекреационную и хозяйственную. Установление единой хозяйственной зоны на участке позволит провести реконструкцию коллектора.

Черняевский лес расположен на территории Дзержинского и Индустриального районов Перми. Общая площадь этой особо охраняемой природной территории составляет 685,9 га. Положение об ООПТ «Черняевский лес» было утверждено в 2010 году.