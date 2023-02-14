FOX News: истребитель F-16 не смог с первого раза попасть ракетой в воздушный объект над озером Гурон

12 февраля ВВС США уничтожили летательный аппарат, обнаруженный в воздушном пространстве над озером Гурон (расположено между американским Мичиганом и канадским Онтарио). Как сообщает FOX News со ссылкой на официальные лица, для поражения объекта ВВС использовали истребитель F-16 Fighting Falcon и две ракеты Sidewinder, одна из них в цель не попала.

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Фото: Ints Kalnins / Reuters F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В материале FOX отмечается, что место приземления первой ракеты по-прежнему неизвестно. Ее стоимость составляет около $400 тыс.

С конца января 2023 года американские власти регулярно сообщают об уничтожении воздушных объектов, представляющих опасность для гражданской авиации. Первый подобный инцидент произошел 28 января, когда в воздушное пространство над Аляской вошел стратосферный аэростат КНР.

Подробнее о неопознанных летающих объектах над США — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Андрей Сапожников