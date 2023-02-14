Еще 27 млн рублей направят власти Новосибирской области на выплаты пострадавшим при взрыве газа на Линейной

Из бюджета Новосибирской области дополнительно выделены 27 млн руб. на выплаты жителям ул. Линейная, 39, где 9 февраля взорвался газ. Об этом сообщил 14 февраля мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средства предназначены семьям, поживающим в разрушенном доме, а также арендовавшем в нем помещения. Как уточнили в мэрии, выплаты начались 13 февраля. Они разделены на четыре вида: по 10 тыс. руб. получит каждый проживающий в доме, по 50 тыс. руб. за частичную утрату имущества и 100 тыс. руб. полную потерю. Также по 1 млн руб. будут выплачены семьям погибших в результате взрыва газа жильцов, по 200 тыс. руб. и 400 тыс. руб. получат пострадавшие в качестве возмещения вреда здоровью. «В настоящее время по 10 тыс. руб. получили 50 человек. За потерю близкого выплаты еще не начаты, сегодня ожидаем реестр получателей», - подчеркнули в администрации.

Ранее из бюджета города на выплаты пострадавшим при взрыве газа на Линейной было выделено 9,7 млн руб. Материальную помощь в размере 32 тыс. руб. получили проживающие в доме жильцы, по 100 тыс. руб. собственники помещений. «Всего на сегодняшний день произведены 196 выплат, в том числе 51 выплата по 100 тыс. руб. и 145 выплат по 32 тыс. руб. Общая сумма выплат составила 9,7 млн руб.», - сообщили в мэрии.

Анатолий Локоть поручил оперативно подготовить документ о признании дома аварийным, чтобы начать процедуру предоставления пострадавшим новой жилплощади. «Дом восстановлению не подлежит, даю поручение ускорить признание его аварийным – ускорить постановление, которое я должен подписать. Ускорьтесь, это должно быть сделано сегодня», - заявил глава Новосибирска. Он также отметил, что будут приобретены новые квартиры или выдана денежная компенсация.

Взрыв газа произошел 9 февраля. По официальным данным, погибло 14 человек. Всего в доме зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Проживали с учетом аренды 161 человека. В рамках расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг, повлекших смерть людей, были задержаны, а затем заключены под стражу на два месяца два жителя Омской области. Они, представляясь сотрудниками газовой компании, осуществляли ремонт газового оборудования в квартирах.

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Лолита Белова