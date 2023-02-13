Более 120 новосибирцев обратились за помощью в расселении после взрыва газа

Власти Новосибирска расселили 49 человек, проживавших в пятиэтажном доме на ул. Линейная, 39, где 9 февраля взорвался газ. Об этом сообщил 13 февраля мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Всего обратился за это время 121 человек за помощью. Она оказывается, 49 человек сегодня расселены. Расселим всех, у нас возможности такие есть»,– рассказал глава города. Анатолий Локоть добавил, что среди жителей дома были иностранные граждане, арендовавшие квартиры. С ними для восстановления утраченных документов работают сотрудники Федеральной миграционной службы.

По словам Анатолия Локтя, в ночь на 13 февраля вывозился мусор, образовавшийся после обрушения двух подъездов. Работы завершились в 05:00 в понедельник. Три дома остаются отключенными от газа.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», жильцы дома на ул. Линейная, 39 были размещены в расположенной рядом школе №85. Сегодня обучение в школе не проводится. Но, как отметил господин Локоть, «там надо возвращаться к обычному ритму».

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в настоящее время в медицинских учреждениях находятся шесть пострадавших. У всех отмечена положительная динамика.

Взрыв произошел 9 февраля. Погибло 14 человек. В рамках расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг, повлекших смерть людей, были задержаны, а затем заключены под стражу на два месяца два жителя Омской области. Они представляясь сотрудниками газовой компании, осуществляли ремонт газового оборудования в квартирах.

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Валерий Лавский