Жильцам понизят явку

Депутаты госсовета Удмуртии хотят выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ. Их суть — упросить процедуру принятия решений о проведении реконструкции или переустройства в общедомовом имуществе в многоквартирных домах, если это необходимо для исполнения требований надзорных органов или повышения их безопасности. Сейчас чтобы переустроить фасад дома или входную группу, нужно получить разрешения 100% собственников МКД, а это бывает затруднительно, если кто-то из них не проживает там постоянно, отмечают авторы законопроекта. Они предлагают такие решения принимать 2/3 голосов. Эксперты говорят, что добиться 100-процентного участия собственников практически невозможно, и некоторые важные вопросы повышения комфорта двора или отчуждения части прилегающей территории для расширения дороги из-за этого остаются нерешенными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Депутаты госсовета Удмуртии подготовили законодательную инициативу по внесению поправок в Жилищный кодекс РФ. Они касаются порядка проведения собрания жителей многоквартирных домов по вопросам реконструкции или перепланировке помещений, которые сейчас требуют 100-процентного участия собственников. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, проект изменений рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономической политике.

По мнению депутатов, действующие нормы делают практически невозможным реконструкцию, переустройство и перепланировку зданий, помещений, которые требуют присоединения части общего имущества в многоквартирном доме. Фасады, балконы, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, относятся к общей собственности многоквартирного дома. Соответственно любые решения по ним принимаются только 100% собственников квартир в доме. Однако нередко некоторые собственники не проживают в доме постоянно, возникают проблемы с их поиском. В квартирах может быть зарегистрировано большое количество собственников, связаться с которыми может быть затруднительно. Кроме того, если собственник квартиры умер, а его родственники еще не вступили в наследство и не могут участвовать в решении отдельных вопросов, касающихся общего имущества дома.

Без участия 100% собственников, например, невозможно реконструировать или переустроить фасад, входную группу, внести другие изменения во внешний облик дома, в том числе, если дом участвует в государственных и муниципальных программах по формированию комфортной городской среды.

Чтобы облегчить формальные процедуры, депутаты предлагают для определенных случаев, касающихся общедомового имущества, решения принимать не 100%, а двумя третями собственников. Процедуру хотят упростить, если работы по реконструкции, переустройству и перепланировке проводятся для исполнения обязательных требований федерального и республиканского законодательства, а также муниципальных актов, исполнения судебных решений. Кроме того, эту норму предлагают применять, если согласование собственниками изменений необходимо ради безопасности жильцов, предотвращения ЧС или вреда окружающей среде, а также объектам культурного наследия.

Законодательную инициативу рассмотрят на ближайшей сессии госсовета Удмуртии 21 февраля и в случае одобрения направят в Госдуму РФ.

Директор УК «Дружный дом», член постоянной комиссии гордумы Ижевска по ЖКХ Станислав Широбоков подтверждает, что добиться 100-процентного участия собственников жилья в принятии решений при реконструкции общедомового имущества бывает крайне сложно.

«И это не просто связано с изменениями, которые хочет внести какой-то собственник, к примеру, разместить магазин на первом этаже. Бывают случаи, когда возникают сложности при эксплуатации дома, и проведение реконструкции это действительно необходимость. Возникает потребность переустройства входной группы в подъезд, чтобы сделать ее более удобной для жильцов, но собрать 100% собственников практически нереально. Поэтому если примут такие поправки, безусловно, процедуру это значительно упросит»,— говорит эксперт.

Член Общественной палаты РФ, председатель совета домов Удмуртии Александр Евсеев говорит, что достаточно часто возникают ситуации, когда приходится уменьшать состав общедомового имущества, но собрать голосов всех собственников не представляется возможным. «Эта норма жилищного законодательства становится препятствием, потому что легально проведенных собраний, на которых было бы получено единогласное разрешение всех собственников, я на практике практически не видел. Часто бывает так, что владельца какой-то десятой или сотой доли в квартире не получается найти, чтобы принять решение»,— отмечает эксперт.

По его словам, часто сложности возникают из-за того, что собственник постоянно проживает в другом регионе или стране, связаться с ним оказывается невозможно или он сам не идет на контакт, так как не заинтересован участвовать в решении таких вопросов. Именно на такие непредвиденные ситуации, по его мнению, стоит оставлять «зазор» в виде участия в собрании 2/3 или 3/4 собственников дома.

В качестве примера неудавшегося согласования он привел ситуацию с расширением части улицы Авангардной в Ижевске. Предполагалось, что в муниципальную собственность передадут часть придомовой территории, чтобы решить проблему пробок на этом участке. Придомовая территория — это общее имущество собственников многоквартирного дома, а значит, требуется участие 100% собственников жилья, чего добиться не удалось.

Подобные проблемы возникают и при устройстве пандуса. Однако, по словам господина Евсеева, бывает, что такие изменения вносят и без 100-процентного согласия жильцов «на свой страх и риск», так как это может послужить поводом для обращения в суд.

«Я думаю, что для таких нетиповых решений можно снизить планку согласия собственников, но может быть не до 2/3, а до 3/4. Любое изменение, сокращение общего имущества дома, это по сути в определенной степени ущерб всем собственникам, поэтому чтобы снизить риски, нужно вовлечь максимальное количество жильцов, пусть и не всех»,— считает эксперт.

Также с повестки не должен сниматься острый вопрос и подделки решений общих собраний и легальности принимаемых решений, добавил господин Евсеев.

В настоящее время в Ижевске разрабатывается электронная система для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов. По словам председателя советов домов Удмуртии, пока сложно говорить, насколько этот опыт будет успешным с точки зрения привлечения к участию собственников жилья. Даже более молодые жильцы пока на практике не столь активны при решении вопросов в мобильных сервисах, привлечь сюда более возрастных собственников будет еще сложнее, хотя персонифицированная идентификация может исключить подделки голосов.

Михаил Красильников