Мэрию не заселили в «Снега»

Администрации Сочи не смогла оспорить в апелляции решение об отказе передать городу долю в апарт-отеле «Снега». Гостиница расположена в горнолыжном центре курорта. Ответчиком выступает фирма «Стройуниверсал», связанная с крупным московским девелопером Виктором Лабуздко. Согласно позиции истца, обязательства возникли в рамках заключенного в 2007 году инвестдоговора с «дочкой» женевской компании, но позже перешли к «Стройуниверсалу» вместе с недвижимостью. По оценке юристов, мэрия сама не исполняла условия инвестиционного договора, поэтому у нее нет оснований требовать передачи имущества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сочинская мэрия осталась без номеров

Фото: vk.com / snega__hotel Сочинская мэрия осталась без номеров

Фото: vk.com / snega__hotel

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Сочи на решение Арбитражного суда Кубани, который отказал мэрии в передаче 28,7% площади отеля «Снега», принадлежащего ООО «Стройуниверсал». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Четырехзвездочный отель расположен в селе Эсто-Садок рядом с горнолыжными курортами «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». На его территории также есть ресторан и спа-комплекс.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройуниверсал» зарегистрировано в 2006 году в Сочи. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководит обществом Алексей Завалишин. Один из учредителей (39,67% доли в УК) — Виктор Лабуздко, бенефициар холдинга — MR Group (портфель девелопера включает крупные проекты в Москве, Подмосковье и Сочи). Выручка компании в 2021 году составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 290, 7 млн руб.

Согласно требованиям истца, компания должна передать часть гостиничных помещений городу, так как такие условия были предусмотрены договором инвестирования.

Как рассказал «Ъ-Кубань» директор департамента инвестиций и развития малого предпринимательства администрации Сочи Григорий Рыгалов, в 2007 году между мэрией и ООО «Эдази» (принадлежало швейцарской Edelweiss Fininvest, признано банкротом и ликвидировано) был заключен договор инвестирования в строительство спортивно-оздоровительного комплекса площадью 8,9 тыс. кв. м по улице Таммсааре в селе Эсто-Садок. Сейчас по этому адресу расположен апарт-отель «Снега».

Для реализации проекта инвестору был предоставлен в аренду земельный участок площадью 1,1 га.

«В соответствии с договором, если общая площадь превышает запланированную, инвестор должен принять участие в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Сочи путем передачи в муниципальную собственность 28,7% от дополнительно возводимой площади объекта»,— объясняет Григорий Рыгалов.

В 2013 году инвестор получил разрешение на строительство комплекса и приступил к стройке. Однако работы остановились на этапе 70% готовности.

В 2019 году право собственности на недострой перешло к ООО «Стройуниверсал». В связи с этим между мэрией и застройщиком было заключено дополнительное соглашение к договору об аренде земельного участка. Григорий Рыгалов считает, что, хоть ООО «Стройуниверсал» и не являлось стороной инвестдоговора, обязательства перешли к нему «в порядке следования обязательств за вещью».

Согласно данным арбитражной картотеки, в 2020 году мэрия также через суд пыталась обязать «Стройуниверсал» освободить арендованную землю и снести недостроенное здание. Решением Арбитражного суда Кубани администрации Сочи отказано в исковых требованиях. Кроме того, по встречному иску признано право собственности ООО «Стройуниверсал» на гостиницу апартаментного типа со встроенными нежилыми помещениями, общей площадью здания 15,6 тыс. кв. м.

В мэрии не уточнили, намерены ли подать кассационную жалобу на постановление апелляционного суда об отказе в передаче доли отеля в муниципальную собственность.

Во время подготовки материала связаться с руководством «Стройуниверсала» не удалось.

По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, шансы оспорить судебные акты крайне малы.

«Из договора инвестирования следует, что администрация не вносит ни имущественного, ни иного вклада в реализацию проекта. Указанная в соглашении обязанность администрации, по сути, является ее властными полномочиями, которые администрация выполняет вне зависимости от наличия каких-либо договорных отношений. Кроме того, администрация после заключения соглашения совершала последовательные действия, направленные на создание препятствий в реализации строительства, предусмотренного инвестиционным соглашением, например добивалась признания объекта самостроем. Таким образом, действия администрации явно свидетельствуют о неисполнении условий договора инвестирования и непредставлении администрацией содействия при строительстве»,— говорит юрист.

Кроме того, господин Домащенко отметил, что ответчик также не является правопреемником обанкротившегося ООО «Эдази», доказательств обратного в материалах дела не представлено.

Наталья Решетняк, Краснодар