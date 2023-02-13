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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия предупредила о возможном дефиците газа следующей зимой

Еврокомиссия (ЕК) не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2024 года, а также прогнозирует возможный рост цен на газ, как это было в прошлом году. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК.

Оптовые цены на газ в Европе сейчас значительно ниже их уровня до февраля 2022 года, однако риски роста в предстоящие месяцы и дефицит поставок зимой 2023–2024 годов сохраняются. В конце января цена газа на площадке TTF опускалась до €55/МВт•ч (пик в августе был выше €340/МВт•ч), следует из прогноза ЕК.

Согласно фьючерсным контрактам, цены на газ на нидерландской площадке TTF должны оставаться в диапазоне €55–70/МВт•ч, что в среднем на 57% и 42% ниже предположений осеннего прогноза на 2023 и 2024 годы. Тем не менее цены на газ по-прежнему более чем в три раза выше, чем в 2019 году, отмечает ЕК.

«Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать резкого роста цен, подобного тому, который произошел в 2022 году»,— говорится в документе.

Риски нехватки газа зимой 2023–2024 годов пока нельзя исключить, отмечает ЕК. Внутренний спрос может оказаться сильнее, чем прогнозировалось, если недавнее снижение оптовых цен на газ отразится на потребительских ценах и потребление окажется более устойчивым, а восстановление спроса в Китае может увеличить внешний спрос больше, чем ожидалось, следует из прогноза.

После начала военных действий Россия поэтапно снижала потоки газа в Европу. Цены на газ в 2023 году стабилизировала теплая зимняя погода, позволившая сохранить запасы газа в подземных хранилищах. В январе цена на хабе TTF составляла €63 за 1 МВт•ч против €118 за 1 МВт•ч в декабре. 8 февраля мартовский фьючерс стоил €53,3 за 1 МВт•ч.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Газовые цены упали до экспорта».

Мария Федотова

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