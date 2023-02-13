Добровольная депутатская дружина

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал депутатов региональной думы вступить в добровольную народную дружину. Парламентарии уже записались на курсы боевой подготовки. Также глава региона потребовал, чтобы представители власти всех уровней отказались от длинных отпусков и отдыха за границей, порекомендовав им быть «сдержанней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщил Роман Старовойт на совещании в областном правительстве, в течение недели после того, как он лично возглавил добровольную народную дружину региона, появилось очень много желающих в нее вступить. Добровольцы помогают патрулировать приграничные районы и важные объекты инфраструктуры.

Власти ожидали набрать в дружину 6 тыс. человек, которые в случае нападения смогут стать костяком территориальной обороны.

По словам господина Старовойта, повышение боевой готовности может идти по нескольким сценариям. Во-первых, в двух специальных тренировочных лагерях организованы двухдневные курсы выходного дня, на которых дружинников обучают росгвардейцы и медицинские работники. Во-вторых, здесь же можно пройти недельный курс с восьмичасовой стрелковой подготовкой. Кроме того, желающие могут обучаться на площадке частной военной компании (ЧВК) «Вагнер»: ее еженедельно посещает группа из 35–40 жителей Курской области.

Несмотря на большое количество желающих, губернатор предложил руководителям предприятий региона направлять на обучение своих сотрудников по удобному графику. «Не стоят в стороне сотрудники правительства, депутаты областной думы и городского собрания. Я знаю, что некоторые прошли подготовку и готовы в любой момент встать на защиту региона»,— сказал господин Старовойт. Он также предложил местным депутатам помощь в организации централизованного выезда на площадку для подготовки дружинников. «Один из депутатов рвался после Нового года на обучение, но так и не воспользовался предоставленной возможностью»,— посетовал губернатор. Спикер облдумы Юрий Амерев в ответ сказал, что депутаты уже договорились с инструкторами и на этой неделе пройдут обучение.

Сам Роман Старовойт в начале года прошел недельную подготовку на площадке ЧВК «Вагнер», где учился стрельбе из пулемета и гранатомета, кидал ручные гранаты и проехался на бронетранспортере.

В минувшие выходные он посетил площадку подготовки дружинников уже в статусе командира. Комментируя новый статус, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина пояснила «Ъ», что с самого начала работы над формированием добровольных народных дружин глава региона лично вникает в весь процесс. В ходе поездок по области господин Старовойт общается с главами районов, ответственными за создание отрядов на местах, командирами и самими дружинниками и держит все вопросы на контроле.

Также в эти выходные площадку для подготовки территориальной обороны в своем регионе посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он выложил видеозапись ротных учений, в которых ежедневно участвуют тысячи добровольцев.

На планерке Роман Старовойт затронул и еще один актуальный вопрос, призвав подчиненных к самодисциплине: «Понятно, без отпусков совсем сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две и на три недели. Это, на мой взгляд, чересчур. Неделя максимум,— сказал губернатор.— А когда вижу заявления на отпуск для проведения его за границей... Это вообще недопустимо».

Господин Старовойт отметил, что сотрудники областного правительства его уже услышали, однако заявления на отпуск за границей еще есть от руководителей районного и муниципального уровня. «Давайте сдержанно к этому относиться. В конце концов, совесть должна быть. Какие отпуска сейчас, тем более за границей? На мой взгляд, этих разговоров не должно быть. Все живем в одной стране, одном регионе, не может быть такого: у одного человека одни подходы, у другого — другие»,— резюмировал Роман Старовойт.

Сергей Толмачев, Воронеж