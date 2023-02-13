После обстрела курского села пришлось разминировать неразорвавшийся снаряд

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного Глушковского района. На этот раз под обстрел попало село Алексеевка. По данным господина Старовойта, зафиксировано шесть прилетов. Один из снарядов не разорвался. Его обезвреживанием занимается группа разминирования.

Пострадавших среди жителей нет, однако в результате обстрела нарушена работа подстанции, что привело к отключению света в селе. Ремонтные бригады выехали на место, после разминирования они вернут свет.

Также сегодня, 13 февраля, обстрелу подвергся другой приграничный субъект. Так, в Шебекинском городском округе снаряды повредили здание школы. Пострадавших среди населения нет.

В Курской области с апреля прошлого года повышен уровень террористической опасности. Для обеспечения в регион, по данным местных властей, прибыли дополнительные войска, а на границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж