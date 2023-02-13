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Коммерсантъ FM
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От очередного обстрела в Белгородской области пострадала школа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. На этот раз снаряды упали на территории школы в селе Красное. Пострадавших нет. Из-за обстрела сильно поврежден фасад здания, также выбиты окна. На месте находится глава округа и оперативные службы, которые выполняют подомовой обход.

В приграничных районах Белгородской области все объекты образования находятся на дистанционном режиме работы. На прошлой неделе из-за обстрела пострадала школа в шебекинском селе Муром.

С апреля прошлого года в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. В конце января местные власти сообщали, что по причине обстрелов районов Белгородской области в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. В результате обстрела Валуйского городского округа 6 февраля погибла еще одна жительница.

Сергей Толмачев, Воронеж

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