МВД объявило в розыск депортированного блогера Некоглая

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) объявлен в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел России. 9 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело о клевете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Лебедев

Фото: Из личного архива Николая Лебедева Николай Лебедев

Фото: Из личного архива Николая Лебедева

8 ноября 2022 года Николай Лебедев опубликовал видео в TikTok, в котором пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты. Директор Лиги безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру и МВД для проверки этого видео. По ее мнению, действия блогера были направлены на дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК РФ).

9 ноября Николай Лебедев был задержан, а впоследствии осужден, но не за дискредитацию ВС РФ, а за нарушение правил въезда в Россию. 11 ноября агентство «РИА Новости» опубликовало видео с извинениями Некоглая, в котором он заявил, что чувствует себя как «животное» и назвал видео «большой ошибкой». 24 ноября блогера депортировали в Молдавию, гражданином которой он является. После этого Николай Лебедев заявил, что в Москве его избили и насильно обрили налысо. Он также сказал, что готов собирать деньги на военные дроны ВСУ.

9 февраля Екатерина Мизулина сообщила, что МВД возбудило Некоглая по статье о клевете (128.1 УК РФ) «в связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес». Николай Лебедев в свою очередь заявил «Ъ», что обратился в СКР и прокуратуру с требованием разобраться с предшествующим высылке его избиением в полиции.

Подробнее — в материале «Блогер Некоглай выступил с новым стримом».

Эрдни Кагалтынов