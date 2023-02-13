На строительство трассы М-12 до Казани выделили еще 30 млрд рублей

Правительство РФ направит еще 30 млрд руб. из резервного фонда на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщили в пресс-службе кабмина. Проезд по автодороге намерены открыть до конца 2023 года.

Строительство трассы ведется с 2020 года. В 2022-м стало известно, что стоимость работ увеличилась по сравнению с оценочной сметой 2017 года на 30% и превысила 800 млрд руб. К январю 2023-го стоимость трассы выросла уже до 901 млрд руб., узнал «Ъ».

Общая протяженность дороги составит 823 км, на территории в Нижегородской области пройдет 275 км – от Навашинского округа до Пильнинского района. Движение на участке от Москвы до Арзамаса намерены открыть 9 сентября 2023 года.

Анастасия Еремина