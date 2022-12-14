Проезд по трассе М-12 до Арзамаса намерены открыть 9 сентября 2023 года

Движение по трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса намерены открыть 9 сентября 2023 года. Об этом вице-премьер Марах Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину во время приемки нескольких новых дорог.

«Строителям так понравилось работать, хотят до Арзамаса трассу пустить в следующем году, уже 9 сентября,— 400 км, а 20 декабря закончить всю трассу до Казани!»— сказал Марат Хуснуллин. Он попросил поставить открытие этих участков дорог в график президента, «чтобы отступать было некуда, договорились и точно построили».

Строительство трассы М-12 началось в июле 2020 года. Общая протяженность дороги составит 823 км, на территории в Нижегородской области пройдет 275 км – от Навашинского округа до Пильнинского района.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кому дорого, а кому дороги».

Анастасия Еремина