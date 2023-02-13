Власти заявили о решении проблем жаловавшихся мобилизованных из Липецкой и Орловской областей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что фактически решена проблемная ситуация в группе липецких, владимирских и орловских мобилизованных, родственники которых в конце января в видеообращении рассказали о плохой подготовке и нехватке продовольствия. По слава главы региона, военнослужащих посетила делегация от местных властей во главе с спикером облсовета Дмитрием Аверовым.

«Были проверены все факты, о которых сообщали мобилизованные. При участии военной прокуратуры приняты необходимые меры. Сейчас наши парни в воинских частях и уже выполняют боевые задачи. Во время поездки провели с ними встречу. Они подтвердили, что все хорошо, им помогли связаться с родными, фактически завершена процедура внесения данных в военные билеты. Все стоят на довольствии — обеспечены питанием и всем необходимым»,— рассказал господин Артамонов в своем telegram-канале

Он заверил, что «ситуация находится под контролем правительства Липецкой области, руководства частей и военной прокуратуры».

Напомним, в видеообращении, которое группа родственников мобилизованных адресовала президенту Владимиру Путину, главе Минобороны Сергею Шойгу и губернаторам четырех областей, говорилось, что мобилизованные, проходившие подготовку в учебном центре во Владимирской области, «стреляли всего пару раз». Позже они якобы «были прикреплены к отдельной разведроте» и находились в зоне СВО, а с 17 января части из них фактически не могли подобрать место для службы, «отказав с 24 января в предоставлении продовольствия». Авторы видео просили прикрепить военнослужащих к какому-либо подразделению, «дать возможность пройти должную переподготовку и медицинское обследование, а также предоставить отпуск».

Позднее выяснилось, что проблемы возникли из-за переформирования подразделения, в котором служили мобилизованные, военная прокуратура подтвердила «факты несвоевременного зачисления мобилизованных в новые воинские соединения» и «недостатки в материально-бытовом обеспечении».

Сергей Калашников

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