Военная прокуратура выявила факты несвоевременного зачисления липецких мобилизованных в новые соединения

Власти и военная прокуратура установили факты несвоевременного зачисления липецких мобилизованных в новые воинские соединения. Также были выявлены недостатки в материально-бытовом обеспечении вновь прибывших солдат, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, военная прокуратура уже направила акты реагирования. «Установлены четкие сроки устранения недостатков. Нашим парням мы доставили гуманитарный груз с обмундированием, обувью, бельем, печами и другими важными в быту предметами и вещами первой необходимости», — написал губернатор.

Господин Артамонов также сообщил, что документы воинского учета всех прибывших бойцов будут оформлены «в ближайшие дни». «Проблем с положенными выплатами не будет», — заверил он, отметив, что вопросы по дополнительному обучению солдат «решаются в индивидуальном порядке».

Ситуацию с условиями службы мобилизованных липецкие власти держат на контроле с конца января, когда родственники бойцов пожаловались на якобы плохую подготовку и нехватку продовольствия во Владимирской области. Причиной проблем стало переформирование воинского подразделения. Облправительство также написало в Минобороны РФ с просьбой, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Сейчас, по словам Игоря Артамонова, у подавляющего числа жаловавшихся военнослужащих «высокий морально-боевой дух»: «Наши земляки быстро втянулись в выполнение боевых задач и делают это успешно».

Александр Прытков

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